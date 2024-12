La bambinopoli di Largo Gramsci a Scicli si rifà il look

Sarà la…volta buona per cambiare volto al Largo Gramsci e con esso anche quello stato di sicurezza che la città intera reclama da anni. Stato di sicurezza che al momento manca e che è legato ad una presenza “oscura” a sfondo delinquenziale che intimorisce la singola persona ad attraversare sia piazza Italia che largo Gramsci nelle ore serale. E dire che questa zona è stata considerata il centro della città: la sua ampia zona pedonale la rende fruibile alla famiglia. Se via Francesco Mormina Penna è stato visto come il salotto buono della città, piazza Italia e largo Gramsci sono stati considerati i luoghi dove poter tranquillamente fare divertire i bambini. Tutto ciò da alcuni anni è, però, un sogno. Troppa delinquenza, troppi rischi, troppa paura nonostante l’intensificarsi dei servizi di controllo delle forze dell’ordine.

Per la riqualificazione della bambinopoli che si trova nell’area di Largo Gramsci la Regione manderà 25mila euro.

“Grazie a un emendamento inserito nella Finanziaria 2025 dal parlamentare Giorgio Assenza, il nostro Comune riceverà un contributo regionale di 25.000 euro per il miglioramento e il rinnovo della Bambinopoli di Largo Gramsci – spiega il sindaco Mario Marino – questo intervento consentirà di rendere l’area giochi più moderna e sicura, offrendo ai nostri bambini uno spazio accogliente e funzionale e alle famiglie un luogo di incontro e socialità. Un passo concreto per il benessere dei più piccoli e per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità”.

