Khaoula Khalifa e l’inclusione delle donne migranti: un messaggio di speranza a Scicli

Ci sono donne che sognano, donne che vivono per i propri connazionali in un programma di aiuto concreto, donne che non dimenticano la loro terra ed il proprio vivere. Nell’incontro “Due sponde un solo mare. L’accoglienza delle donne in Sicilia”, che si è tenuto nello scorso fine settimana al “Vitaliano Brancati” di Scicli, è stato raccolto questo messaggio. Messaggio arrivato da Khaoula Khalifa mediatrice culturale e rappresentante islamica in città. “Io sogno una società in cui nessuna donna debba affrontare da sola il peso della migrazione e dell’integrazione. Una società in cui i servizi siano accessibili, in cui le differenze diventino ponti e non barriere – ha detto Khaoula Khalifa – perché nessuna cultura è un’isola. Tutte sono sponde dello stesso mare. L’inclusione non è un favore concesso a qualcuno, è un investimento nel benessere collettivo. Quando una donna si integra, si integra una famiglia. E quando si integra una famiglia, cresce tutta la comunità. Grazie per aver scelto l’ascolto. Grazie per aver scelto il dialogo. E grazie a tutte le donne che, ogni giorno, con coraggio silenzioso, costruiscono ponti tra le persone – ha concluso con le lacrime agli occhi la giovane mediatrice culturale che si sta spendendo nella comunità locale per un miglioramento delle condizioni di vita dei suoi connazionali ascoltati nei loro bisogni, nelle loro esigenze quotidiane e di integrazione. Fra i relatori Salvo Miccichè, studioso di culture mediterranee, Don Paolo Catinello direttore dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Noto impegnato quotidianamente senza risparmio di forze in un processo di integrazione e di aiuto ai migranti ed a coloro che hanno scelto queste sponde della Sicilia per vivere una vita diversa da quella vissuta nelle loro terre aldilà del Mediterraneo, e l’avvocato Luigi Stamilla. L’evento è stato promosso dall’Inner Wheel di Scicli presieduto da Mela Monaco.

