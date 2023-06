La star dei social, Khabi Lame, premiato a Taormina. Fans in delirio

Il Taormina Film Fest 2023, giunto alla sua 69esima edizione, ha visto ieri sera la consegna dei Premi Taormina Arte, conferiti a Khabi Lame ed Edoardo Leo. Il primo, celebre influencer con centinaia di milioni di follower sui suoi canali social, ha ricevuto il riconoscimento come celebrazione del suo impatto sociale e della sua creatività, rappresentando un esempio dell’evoluzione dell’intrattenimento nel contesto digitale. Per il regista Edoardo Leo, invece, il premio alla regia è stato assegnato per il suo talento e la sua abilità nel trasmettere emozioni profonde e coinvolgere il pubblico attraverso storie avvincenti e personaggi ben sviluppati.

Fans in delirio per Khabi Lame

Per Khabi Lame fans in delirio nel pomeriggio di Taormina e durante il red carpet. Il Taormina Film Fest 2023 ha inoltre presentato oggi la prima europea del documentario “Little Richard: I Am Everything” di Lisa Cortes, che ripercorre la vita della leggenda del rock ‘n’ roll attraverso testimonianze e filmati di archivio. In serata, è prevista la prima assoluta del film “I Peggiori Giorni”, diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, con la partecipazione dell’intero cast sul palco del Teatro Antico.

Inoltre, il Premio Taormina Arte alla memoria sarà dedicato a Gina Lollobrigida e verrà ritirato dal nipote Dimitri Skofic. La serata del Taormina Film Fest è condotta dalla giornalista Elvira Terranova.

La carriera di Khabi Lame

Khabi Lame è un famoso influencer senegalese naturalizzato italiano, nato nel 2000 a Thiès, in Senegal. È diventato famoso grazie ai suoi video umoristici su TikTok e Instagram, che hanno fatto di lui uno dei creatori di contenuti più seguiti al mondo, con oltre 100 milioni di follower su TikTok, 25 milioni di follower su Instagram e 8 milioni di iscritti su YouTube. Khabi Lame è noto per i suoi video comici in cui utilizza il linguaggio del corpo e delle espressioni facciali per commentare situazioni quotidiane. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, “L’arte di essere Khabi”, edito da Mondadori.