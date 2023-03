Khaby Lame, l’influencer di TikTok, diventa giudice di Italia’s Got Talent

Khaby Lame è una vera e propria star dei social media: nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, ha conquistato il mondo grazie ai suoi video comici su TikTok che lo hanno reso il primo italiano a superare i 100 milioni di follower sulla piattaforma cinese. La sua formula è semplice ma efficace: commentare con ironia e sarcasmo alcuni comportamenti assurdi che spesso si vedono sui social, senza pronunciare una sola parola e con un espressione facciale incredula e divertita. Il suo successo è stato immediato, diventando un fenomeno virale anche all’estero, e portando Khaby ad essere ospite di programmi tv e a collaborare con marchi importanti.

La notizia che Khaby Lame diventerà giudice di Italia’s Got Talent su Disney+ ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fan che sono curiosi di vedere come si comporterà il noto influencer nel ruolo di giudice di talenti. L’esperienza nel mondo dello spettacolo non è nuova per Khaby, che ha già partecipato a trasmissioni televisive come “C’è posta per te” e “Verissimo”. Il suo ingresso in Italia’s Got Talent, tuttavia, rappresenta un’importante conferma del successo che il comico sta riscuotendo nel panorama mediatico italiano e internazionale.

La scelta di Khaby Lame come giudice del talent show è un’ulteriore testimonianza della crescente influenza dei social media sulla cultura popolare e sul mondo dello spettacolo. Khaby rappresenta un esempio di come un giovane influencer, partito da zero, possa raggiungere il successo globale grazie al suo talento e alla sua capacità di comunicare con il pubblico. La sua presenza nel programma potrebbe portare una ventata di freschezza e di novità, e potrebbe essere un’occasione per far emergere nuovi talenti che abbiano avuto modo di farsi notare sui social.

Il pubblico, nel frattempo, è in attesa di vedere le prime performance dei concorrenti e di scoprire come si comporterà Khaby nel ruolo di giudice.