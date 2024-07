Bando per 18 operatori volontari di Servizio Civile Digitale e Servizio Civile Ambientale al Comune di Ragusa

Il Comune di Ragusa ha aderito al bando per la ricerca di 18 operatori volontari di Servizio Civile Digitale e Servizio Civile Ambientale. L’Ente titolare dei progetti è A.S.SO.D. Onlus.

Il Bando prevede la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale riguardanti programmi di intervento di Servizio Civile Digitale. La domanda di partecipazione dovrà essere fatta entro le ore 14 del 26 settembre 2024.

Gli aspiranti operatori, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo web https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Gli aspiranti operatori volontari SCU che avranno presentato istanza per uno dei progetti del Comune di Ragusa, saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Comune e sul sito dell’ASSOD ONLUS https://www.assod.org

Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile in € 507,30, per lo svolgimento del Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi per 25 ore settimanali.

Ogni candidato, a pena di esclusione, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati negli allegati del bando.

Ulteriori informazioni si possono ottenere presso gli uffici dell’Assod siti in via XX Settembre, 68 p.1 a Ispica che sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (escluso sabato, festivi e il periodo compreso tra il 12.08.2024 e il 16.08.2024, chiusi per ferie), telefonando allo 09321887591 o tramite mail all’indirizzo assodselezioni@gmail.com

Il link di riferimento del sito del Comune di Ragusa e:

https://www.comune.ragusa.it/it/page/4489

