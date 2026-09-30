Informatici si diventa a Ragusa: si formano i tecnici di cybersecurity, dati e intelligenza artificiale

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Progettare l’architettura informatica di un’azienda, difenderla dagli attacchi, far lavorare i dati e l’intelligenza artificiale senza perdere di vista le regole. Da quest’anno lo si può imparare a Ragusa, senza fare le valigie: nasce l’ITS Ragusa per “Tecnico superiore responsabile di sistemi informativi”, presentato martedì 29 settembre alla Scuola dello Sport, che ospiterà anche le lezioni.

Come funziona il corso dell’ITS Ragusa

Due anni, 1.800 ore, di cui 720 di tirocinio in azienda. Lezioni in presenza e a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, con avvio previsto entro novembre. I posti sono 30, aperti ai diplomati residenti o domiciliati in Sicilia. L’iscrizione costa 200 euro l’anno; il resto è coperto da fondi FSE, ministeriali e regionali.

Il programma guarda a ciò che le imprese chiedono oggi: reti e sistemi, sicurezza informatica e conformità alle norme NIS2 e GDPR, Big Data e Business Intelligence, gestione dell’intelligenza artificiale nel rispetto dell’AI Act. Alla fine si ottiene il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, di quinto livello EQF; gli eventuali crediti universitari vengono riconosciuti secondo la normativa.

Chi c’è dietro

Il corso è della Steve Jobs Academy, costruito con Oasi Digitale, la rete delle imprese del polo informatico ibleo, insieme a Sicindustria e al Comune di Ragusa. Per Oasi Digitale è il passo successivo di Hack Your Talent, il progetto che in cinque edizioni ha messo in contatto centinaia di studenti delle superiori con le aziende del settore.

Il presidente di Oasi Digitale, Stefano Ricca, la mette così: i ragazzi non devono per forza restare, ma devono poterlo scegliere, e chi è partito deve trovare le condizioni per tornare. Ciro Lambro, per Sicindustria Ragusa, ha insistito sulle competenze come leva di competitività; il sindaco Peppe Cassì ha rivendicato la scelta di aprire al progetto gli spazi della Scuola dello Sport. Per la direttrice generale della Steve Jobs Academy, Sheila Scerba, a Ragusa c’è un tessuto d’imprese «particolarmente interessato alle competenze tecnologiche». All’incontro era presente anche Daniela Mercante, dirigente dell’Ambito territoriale di Ragusa, l’ex Provveditorato.

Come iscriversi all’ITS Ragusa

Le domande si presentano entro giovedì 15 ottobre 2026 sul portale della Steve Jobs Academy. La selezione prevede una prova scritta di informatica, inglese e logica, un colloquio motivazionale e la valutazione del curriculum. Chi vuole saperne di più può partecipare al secondo incontro di presentazione, giovedì 8 ottobre alle 18, all’Itis di via Tommaseo.

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