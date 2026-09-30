A Vittoria si cambia tutto: un solo uomo al comando e appena un mese per la sfida più difficile

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Apoco più di un mese dalla Fiera Campionaria di Vittoria, evento molto atteso non solo in città, il sindaco Aiello assume una decisione drastica. Ha nominato infatti, Giuseppe Traina nuovo amministratore unico della Vittoria Mercati, la società vittoriese che gestisce tutti i mercati vittoriesi: il mercato ortofrutticolo di contrada Fanello, il più grosso mercato alla produzione siciliano, il mercato ittico di Scoglitti, le attività dell’ex Fiera Emaia, con la tradizionale fiera novembrina e le altre fiere che venivano organizzate nel corso dell’anno. Vittoria Mercati si occupa anche dei mercatini settimanali di Vittoria e di Scoglitti e dei mercatini rionali. Inoltre spetta alla Vittoria Mercati anche le attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole del territorio, anche attraverso la partecipazione a fiere, attività di internazionalizzazione e con i vari buyers del settore.

Un mese fa si era dimesso il consiglio d’amministrazione, finora composto da tre persone: il presidente Vincenzo Statelli, dottore commercialista, e i consiglieri Sergio Di Modica, avvocato civilista, e Giovanni Melfi, ingegnere e consulente informatico.

La scelta del sindaco oggi è di non nominare più un nuovo Cda, ma di affidare la gestione di tutte le attività di fiere e mercati ad un amministratore unico. La scelta è caduta proprio su Giuseppe Traina, già direttore di Commerfidi Ragusa e in precedenza dirigente all’interno del Banco di Sicilia (oggi Unicredit).

Vittoria Mercati da dieci anni ha preso in carico l’eredità dell’ex Azìienda speciale Fiera Emaia, che ha gestito la Campionaria novembrina negli anni in cui gli eventi fieristici erano un punto di riferimento per l’economia locale.Oggi, in un periodo storico diverso, anche l’Emaia, come tutte le più importnati fiere italiane, attraversano un periodo di crisi.Molte grandi fiere hanno chiuso i battenti. Vittoria resiste ma, negli ultimi anni, è stata organizzata solo la Campionaria di novembre, mentre sono stati abbandonati altri eventi fieristici (la specialistica di agricoltura de motorizzazione agricola, la fiera del reparto moda, la cosiddetta “fiera di San Giovanni”, l’evento estivo che apriva alle vacanze estive.

Il nuovo amministratore unico ha a disposizione poco più di un mese per organizzare la Fiera campionaria, l’evento più atteso, che si svolge tradizionalmente a cavallo dell’11 novembre, festa di San Martino.

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