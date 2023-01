Ispica: aveva la droga negli slip, arrestato giovane di 17 anni

E’ stato arrestato dai carabinieri a ispica un giovane di 17 anni, ispicese, accusato di spaccio. Il ragazzo è stato fermato vicino la sua casa di ispica e sottoposto a una perquisizione personale. E’ stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi per la cessione, contenuta in un astuccio ed occultata all’interno degli slip.

Sono state trovate inoltre 6 cartucce calibro 12, tutte inesplose. La droga ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, il giovane è stato tratto in arresto e collocato nel Centro di Prima Accoglienza di Catania come disposto dalla Procura per i Minorenni Etnea. All’esito della convalida dell’arresto avvenuta nella mattinata del 3 gennaio, è stata disposta la misura cautelare del collocamento in una Comunità della provincia di Ragusa.