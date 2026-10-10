Invasione di piccioni e gatti a Pozzallo. Per Cicciarella è allarme igienico sanitario

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Interventi di bonifica con forme di sterilizzazione controllate finalizzate ad allentare la crescita dei fenomeni denunciati dagli abitanti. Abitanti preoccupati del fatto che la massiccia presenza di volatili, roditori e felini possa compromettere lo stato igienico e di sicurezza sanitaria a Pozzallo, meta turistica sia in estate sia in inverno.

L’appello è lanciato dall’associazione “Parco delle civiltà” con il suo presidente Ignazio Cicciarella. “La presenza di piccioni e gatti nella nostra città e nel nostro territorio è allarmante – spiega Ignazio Cicciarella – ciò porta a seri problemi di igiene e di tipo sanitario. Il fenomeno sarebbe risolvibile con un’azione congiunta fra il Comune e l’Asp di Ragusa con una sterilizzazione controllata dei piccioni. Un intervento di tale genere comporterebbe la riduzione del cinquanta per cento di questi volatili nel territorio. In altre città della penisola la pratica di sterilizzazione controllata è stata già sperimentata e si sono avuti dei risultati positivi. Lo stesso vale per affrontare la questione legata ai troppi gatti randagi che circolano indisturbati. E’ arrivato il momento di un intervento congiunto fra l’ente Comune e l’Azienda sanitaria iblea volto a sterilizzare le colonie feline sparse nel territorio. Questi due interventi porterebbero ad un risanamento igienico-sanitario fondamentale per i cittadini”.

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