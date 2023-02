Inizia Sanremo con il presidente Mattarella e con Benigni

Un’edizione storica. Questa sera al Teatro Ariston di Sanremo anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella” ha spiegato visibilmente emozionato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, insieme al cantante Gianni Morandi che poco dopo ha cantato l’inno nazionale.

Mattarella e Begnini

Sergio Mattarella in apertura di serata, subito dopo di lui Roberto Benigni, che ha fatto un monologo sulla Costituzione facendo una lettura di circa quindici minuti: “Un intervento di grande profondità, ma anche leggerezza” ha chiarito il direttore di Raiuno, Stefano Coletta.

Il momento istituzionale, una novità

“Quest’anno è il 75esimo anniversario della Costituzione. Il Presidente Mattarella ha partecipato a una serie di iniziative e sembrava giusto, visto che la Costituzione parla anche di cultura, fare un omaggio anche alla cultura popolare. E Sanremo è un esempio di cultura popolare. Quella di Mattarella sarà un presenza simile a quella della Scala, il presidente assisterà come un normale spettatore alla prima serata del Festival di Sanremo”.

Le immancabili polemiche

Un inizio che più istituzionale non si poteva in un Festival di Sanremo che di istituzionale ha ben poco, viste anche le polemiche su Rosa Chemical e altri artisti. “Rispetto il pensiero di tutti, ma non parlo di generi. Ognuno deve essere libero di vivere la vita come meglio crede. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ho sempre un po’ paura del moralismo. Ci vuole educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che una donna ama una donna, che un uomo ama un uomo e questo deve essere normale. Non deve essere etichettato. Non ci vedo niente di male, credo che questa sia la società. Io educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti. L’importante è che non si sconvolgano i genitori” ha sottolineato Amadeus.