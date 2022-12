Infopoint turistici aperti nel fine settimana. Ecco quali si e quali no

Orari degli Infopoint turistici a Ibla per il ponte dell’Immacolata

In occasione del ponte dell’Immacolata saranno attivi a Ragusa Ibla, tutti i giorni, gli infopoint turistici “Hi! Hybla Tourist Information” di corso XXV Aprile, con orari 10.30-13.30 e 15.30-20.00, e “Infotourist” di Palazzo La Rocca in via Cap. Bocchieri, con orari 09.00-19.00.

L’Infopoint di Piazza Repubblica rimarrà chiuso per disinfestazione da giorno 8 a giorno 11.

Infine aperto, secondo gli orari del Castello di Donnafugata, anche l’infopoint Enjoy Barocco che è stato attivato di recente.