Indagini a tutto campo sul presunto omicidio a Ispica. Segni di violenza al volto e sulla mano

Segni di violenza sul volto e sul dorso della mano destra: forse ha tentato di difendersi un uomo di 79 anni, Giuseppe Barone, trovato morto nella sua abitazione di contrada Margio a Ispica. Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio, poiché sulla vittima sono stati riscontrati segni di violenza e contusioni al volto e sul dorso della mano destra, come se avesse tentato di difendersi.

I carabinieri, che hanno scoperto il cadavere, hanno anche rilevato segni di effrazione sulla porta d’ingresso della casa, situata in una zona abitata ma abbastanza isolata. Questi segni potrebbero essere stati causati dal tentativo della vittima di difendersi durante un’aggressione. In seguito alla scoperta, è stato ordinato un sopralluogo del Ris di Messina e sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di turno, Santo Fornasier, insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa e del Nor della Compagnia di Modica.

La casa è stata posta sotto sequestro e le indagini sono in corso, con il coordinamento del sostituto procuratore Fornasier e la direzione del colonnello Giovanni Palatini, capo del Nucleo Investigativo provinciale. Al momento non si esclude alcuna pista e gli investigatori stanno lavorando per identificare l’assassino o gli assassini e ricostruire l’accaduto. foto di repertorio