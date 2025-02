Incidente stradale nei pressi del Villaggio Gulfi: feriti due giovani

Incidente stradale autonomo stamani alle prime luci dell’alba nei pressi del Villaggio Gulfi, a Chiaramonte. Per cause ancora in fase di accertamento una BMW con a bordo due giovani di 25 anni della provincia di Enna, entrambi impiegati presso il cantiere della costruenda autostrada Ragusa-Catania, sono rimasti feriti in un incidente autonomo.

Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo nei pressi del PTE. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili urbani di Chiaramonte. Le ferite riportate sarebbero piuttosto serie: fratture agli arti inferiori e traumi facciali. Sono stati entrambi trasportati all’ospedale di Vittoria. Non sarebbero in pericolo di vita.

