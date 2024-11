Incendio in contrada Fiumara, individuato il responsabile. Denunciato sciclitano

Ha provocato un incendio alla Fiumara Modica-Scicli e per questo è stato denunciato. Lo scorso 14 novembre, la Polizia Locale di Modica è intervenuta in Via Fiumara, nei pressi del depuratore comunale, a seguito di un incendio che si era sviluppato vicino a una struttura abbandonata, presumibilmente un vecchio impianto municipale. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme, gli agenti hanno constatato la presenza di cumuli di rifiuti speciali di diversa natura.

L’incendio

Le fiamme avevano coinvolto materiali vari, tra cui la carcassa di un’autovettura, un fusto metallico, sedie e tavoli in plastica, porte di legno, alcune ancora con vetri, materiale ferroso. tre recipienti in cemento-amianto e un contenitore per rifiuti in plastica.

L’incendio ha generato una coltre di fumo nero, visibile anche dal centro città, che rischiava di estendersi alla vallata Modica-Fiumelato-Scicli, comprendente aree demaniali.

Le indagini

Le successive indagini hanno permesso di risalire all’autore dell’abbandono e della combustione illecita: un uomo di 41 anni residente a Scicli, legato all’area attraverso la moglie, proprietaria di una porzione del terreno. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di abbandono incontrollato di rifiuti al suolo e combustione illecita di rifiuti.

