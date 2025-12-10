Incendio alla porta di ingresso di un’agenzia funebre a Scicli. Indagano i carabinieri

L’incendio la notte scorsa ai danni dell’agenzia di onoranze funebri “La Fenice” di Carmelo Spadaro. Le fiamme sarebbero state appiccate fra le due e le tre di notte. Segnalato l’incendio al titolare è seguita la fase successiva degli interventi. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli, i primi per essere arrivati sul posto subito dopo la chiamata dell’imprenditore ed i secondi per averne raccolto la denuncia. Nessuna avvisaglia del grave attentato che ha le caratteristiche dell’azione intimidatoria. A Scicli troppo volte nel tempo s’è voluto comunicare con il fuoco. Chi ha agito e chi ha voluto raggiungere in maniera diretta il titolare dell’agenzia La Fenice non si sa: i militari dell’Arma non stanno tralasciando nulla per venire a capo dell’episodio. Si lavora su motivazioni e dinamica. A parte gli esterni è andata annerita anche una parte della zona di ingresso all’interno dell’immobile. La sede dell’esercizio commerciale si trova in Corso Mazzini all’intersezione con la via Colombo: un tratto di strada trafficato anche nelle ore notturne perchè funge anche da arteria di snodo verso l’uscita del paese. Allo studio il luogo in cui è avvenuto il fatto, da capire se ci sono telecamere nella zona ricca di attività commerciali e se lo stesso esercizio fosse dotato del sistema di videosorveglianza. Dall’esame delle registrazioni potrebbe arrivare qualche particolare utile per le indagini. Scicli, negli ultimi anni, è stato un proliferare di agenzie di onoranze funebri: dalle poche storiche che esistevano ne sono nate delle nuove. E, negli anni, qualche episodio delinquenziale si è registrato (nel 2015 e nel 2019) ma non ne sono stati scoperti gli autori.

