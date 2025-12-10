In una Sicilia che ancora fatica a raggiungere gli standard nazionali di qualità sanitaria, l’Ospedale Maggiore di Modica emerge come una delle sei strutture che nel 2025 hanno migliorato in modo sensibile le proprie performance, uscendo dall’elenco delle realtà segnalate per criticità. Lo conferma il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025 dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i […]
Incendio alla porta di ingresso di un’agenzia funebre a Scicli. Indagano i carabinieri
10 Dic 2025 11:09
L’incendio la notte scorsa ai danni dell’agenzia di onoranze funebri “La Fenice” di Carmelo Spadaro. Le fiamme sarebbero state appiccate fra le due e le tre di notte. Segnalato l’incendio al titolare è seguita la fase successiva degli interventi. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli, i primi per essere arrivati sul posto subito dopo la chiamata dell’imprenditore ed i secondi per averne raccolto la denuncia. Nessuna avvisaglia del grave attentato che ha le caratteristiche dell’azione intimidatoria. A Scicli troppo volte nel tempo s’è voluto comunicare con il fuoco. Chi ha agito e chi ha voluto raggiungere in maniera diretta il titolare dell’agenzia La Fenice non si sa: i militari dell’Arma non stanno tralasciando nulla per venire a capo dell’episodio. Si lavora su motivazioni e dinamica. A parte gli esterni è andata annerita anche una parte della zona di ingresso all’interno dell’immobile. La sede dell’esercizio commerciale si trova in Corso Mazzini all’intersezione con la via Colombo: un tratto di strada trafficato anche nelle ore notturne perchè funge anche da arteria di snodo verso l’uscita del paese. Allo studio il luogo in cui è avvenuto il fatto, da capire se ci sono telecamere nella zona ricca di attività commerciali e se lo stesso esercizio fosse dotato del sistema di videosorveglianza. Dall’esame delle registrazioni potrebbe arrivare qualche particolare utile per le indagini. Scicli, negli ultimi anni, è stato un proliferare di agenzie di onoranze funebri: dalle poche storiche che esistevano ne sono nate delle nuove. E, negli anni, qualche episodio delinquenziale si è registrato (nel 2015 e nel 2019) ma non ne sono stati scoperti gli autori.
