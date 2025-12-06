Inaugurato il presepe realizzato dai ragazzi della Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro ETS

Un’atmosfera intensa, fatta di emozione e partecipazione, ha accolto ieri sera l’inaugurazione del presepe tradizionale realizzato dai ragazzi della Fondazione Anffas Ragusa – Comunità e Futuro ETS. L’opera, allestita nella sede di piazza Eugenio Criscione Lupis, rappresenta ormai un appuntamento fisso del Natale ragusano e ogni anno riesce a sorprendere per creatività, cura dei dettagli e valore simbolico.

Una celebrazione all’insegna della spiritualità e della comunità

La cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Paolo Apostolo, officiata dal vicario generale della Diocesi, don Roberto Sebastiano Asta. Subito dopo, lo stesso Asta, insieme al parroco don Antonio Cascone, ha impartito la benedizione al presepe, sottolineando il profondo significato spirituale e comunitario dell’iniziativa.

Un gesto semplice ma carico di valore, che ha evidenziato come il presepe non sia soltanto un simbolo religioso, ma anche una rappresentazione viva di accoglienza, inclusione e condivisione.

Gli organizzatori e la presenza delle istituzioni

A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Fondazione, Francesco Brugaletta, e la direttrice Salvina Cilia, che hanno accolto ospiti, famiglie, volontari e rappresentanti istituzionali. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore comunale Andrea Distefano e il consigliere comunale Mario Chiavola, testimonianza della vicinanza dell’amministrazione alle attività che promuovono inclusione e valorizzazione delle persone con disabilità.

“Fare volontariato significa donare tempo e cuore senza aspettarsi nulla, e scoprire che ciò che si riceve vale sempre più di ciò che si offre – ha dichiarato l’assessore Distefano –. Il presepe realizzato dai ragazzi racconta impegno, creatività e spirito di comunità. Complimenti al presidente, al direttivo, agli educatori e alle famiglie per la loro dedizione. Ai ragazzi e alle loro famiglie rivolgo i miei più sinceri auguri di un Natale sereno, ricco di gioia e rinnovata speranza”.

Un presepe che è anche un’opera d’arte

Tra i principali artefici della realizzazione c’è Giuseppe Petriglieri, che anche quest’anno ha donato la propria competenza e sensibilità artistica. La nuova edizione del presepe presenta un elemento particolarmente suggestivo: alcune scene della Natività sono state incorniciate come quadri, trasformando la tradizionale rappresentazione in un percorso visivo ancora più intenso.

Questa scelta non solo arricchisce l’allestimento, ma invita i visitatori a considerare il presepe come un vero linguaggio artistico, capace di unire estetica, emozione e significato inclusivo.

Un simbolo di inclusione e comunità

Il presepe della Fondazione Anffas Ragusa – Comunità e Futuro ETS rappresenta molto più di una semplice tradizione natalizia: è il simbolo di un impegno quotidiano per costruire una società più giusta, accogliente e attenta alle diversità.

Visitabile nei prossimi giorni presso la sede dell’associazione, invita la cittadinanza a soffermarsi sulla bellezza autentica che nasce dalla collaborazione e dal sostegno reciproco.

