Lunedì 10 ottobre parte il servizio di refezione scolastica nelle scuole di Comiso.“Quest’anno siamo in assoluto anticipo nell’erogazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole di Comiso e Pedalino. L’obiettivo per il futuro, è quello di cominciare in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico – spiega il primo cittadino di Comiso-. Le scuole che usufruiranno della refezione, sono quelle dell’ Infanzia e della Primaria, classi a tempo pieno, e della Media. Per l’anno scolastico 2022/23, ci sono anche delle novità – ancora il sindaco – quali ad esempio, lo scodellamento dei pasti direttamente in loco per i bambini dell’infanzia e delle primarie, mentre per i ragazzi delle medie che fanno il tempo prolungato il martedì e il giovedì, i pasti saranno porzionati e preincartati nelle cucine comunali della ex base Nato.