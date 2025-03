Il Vittoria si avvicina alla vetta. Fabio D’Agosta dà l’addio al calcio giocato

In novanta minuti nil possibile snodo di una stagione. Il Vittoria vince per tre a zero contro la Polisportiva e continua la sua marcia di avvicinamento alla vetta della classifica. Le dà una mano il Milazzo che batte fuori casa il Modica per uno a zero e riconquista la vetta della classifica.

Ora in un fazzoletto di punti si trovano ben cinque squadre. Milazzo e Modica appaiate guidano la classifica. Per loro 53punti in classifica. Il Vittoria segue a quota 50. Seguono Avola (49) e Nebros (47). Tutte le altre sono nettamente distanziate e la sesta in classifica, la Leonzio, dista ben 14 lunghezze dalla quinta e si trova già a ridosso della zona retrocessione. E domenica prossima si recherà in trasferta sul campo del Milazzo e tutto potrebbe accadere. Un successo del Modica chiuderebbe forse per sempre al Vittoria le speranze di vincere il campionato, se dovesse avere la meglio il Vittoria i biancorossi rilancerebbero definitivamente il loro campionato e potrebbe trarne vantaggio anche il Modica. Un altro scontro al vertice è in programma il 23 marzo tra Modica e Avola.

Un campionato stranissimo, in cui la differenza di valori in campo è evidente e cinque squadre lottano per la vetta mentre tutte le altre guardano alla zona retrocessione.

Tornando alla gara del Vittoria segnaliamo che i tre gol del successo sono stati realizzati da Dos Santos e Lo Nigro nel primo tempo e da iezzi nella ripresa. Tre gol da manuale che ridanno fiato al Vittoria del nuovo allenatore Nicolò Terranova che, in tre gare disputate, ha conquistato tre successi, che hanno regalato nove punti importanti.A cinque giornate dal termine, nulla è ancora deciso e il campionato di Eccellenza, girone B, promette di regalare emozioni fino alla fine.

Ultima nota, a margine della partita: l’addio al calcio giocato di Fabio D’Agosta. L’attaccante quest’anno ha scelto di non giocare più e si dedica ad allenare i giovanissimi. Oggi ha salutato i tifosi, che gli hanno tributato una standing ovation. Fabio D’agosta resterà nella storia del calcio biancorosso.

