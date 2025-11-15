Il Vittoria sconfitto dalla Polisportiva Gioiosa. Tramontano i sogni di gloria ?

È un momento no per il Vittoria. La squadra biancorossa torna con una sconfitta dal campo di Gioiosa Marea. Una partita ben giocata dalla squadra messinese che ha vinto con merito mentre il Vittoria soffre oltre il dovuto, ma soprattutto ha offerto in campo una prestazione al di sotto delle proprie possibilità.

Vittoria sempre più lontano dalla vetta e risucchiato in un anonimo campionato di centro classifica. Di più, continua, anche in questo campionato, la girandola di giocatori. Il fronte d’attacco è stato quasi interamente rinnovato con l’addio a Margaritini e Ankovic e l’arrivo di Russotto e Maletic. Russotto ha sdegnato una settimana fa, Oggi è andato a segno il neo acquisto Maletic, che ha segnato l’unico gol del Vittoria a pochi minuti dal termine.

La partita si è messa subito in salita per i biancorossi. La Polisportiva Gioiosa è andata a segno al 9’ con Vignone. Per tutto il primo tempo il Vittoria è stato incapace di reagire. Nella ripresa è ancora il Gioiosa a tenere il pallino del gioco. La squadra tirrenica raddoppia al 31’ con Foti. Prima del triplice fischio il Vittoria va a segno con Maletic ma ormai non c’è più tempo per cercare di recuperare.

© Riproduzione riservata