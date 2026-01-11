Il Vittoria sconfitto a Melilli: gara gagliarda dei neroverdi. Si allunga la distanza dalla vetta

Battuta d’arresto del Vittoria. La squadra del tecnico Tonino Figliomeni è stata sconfitta dal Melilli per uno a zero. La rete che vale la partita è stata realizzata dal capitano della squadra di casa, Ulma. Il Melilli è allenato da Gaspare Violante, già portiere e allenatore del Comiso.

Il Melilli ha giocato una buona gara, il Vittoria non ha demeritato, anche se è apparso meno brillante e determinato rispetto ad altre occasioni Come spesso accade in questi casi, è un episodio a decidere la partita.

Vilante ha ringraziato la sua squadra . “I ragazzi hanno messo cuore e fame, sono stati intelligenti in campo, hanno saputo soffrire quando c’era da soffrire. Il Vittoria è una bella squadra, che veniva da sei risultati utili consecutivi. Questa impresa quindi vale doppio, perchè oltre a vincere abbiamo vinto contro un avversario fortissimo”.

Nel Vittoria, non manca la delusione, anche tra i pochi tifosi che hanno seguito la squadra a Melilli (dove per problemi allo stadio il numero dei biglietti disponibili per gli ospiti era limitato). La squadra scivola al quarto posto, dietro l’inarrestabile Modica, vera macchina schiacciasassi di questo campionato, dietro Avola e Messana. Il lotto delle squadre di testa sembra definito, ma il modica fa il vuoto tra se e le dirette inseguitrici. Il Vittoria ora si trova a 12 punti di distanza. Domenica prossima la squadra torna in casa contro la Nebros.

