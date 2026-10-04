Il Vittoria non sa più vincere: solo pari contro l’Athletic Gioiosa

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Partita maschia tra due squadre che non ci stavano a perdere e che hanno provato a vincere. Vittoria e Athletic Gioiosa chiudono al “Gianni Cosimo” sullo zero a zero. Ma il risultato a occhiali non fotografa l’andamento della gara dove le due squadre hanno giocato tentato e con generosità, senza creare però troppe occasioni da gol. Le più nitie portano la firma degli attaccanti del Vittoria.

L’Atletic Gioiosa è una delle formazioni più quotate del campionato di Eccellenza, ha fatto finora molto bene e viaggia nei quartieri alti della classifica, guidata per ora da Messina e Nebros, ma dove svettano anche le sorprendenti Niscemi, Mazarrone e Gioiosa.

Il Vittoria – oggi in maglia gialla, terza divisa societaria – cercava il primo successo in campionato e ha provato in ogni modo a vincere, specie nel secondo tempo. Sono del Vittoria le occasioni migliori, con Isabelinha, fermato sul filo fuorigioco e autore di un tiro che sfiora il palo. Il Vittoria era andato in gol con il neo acquisto Tassi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’attaccante viene ammonito perché festeggia sfilandosi la maglietta: inevitabile il cartellino giallo.

Il Vittoria ha schierato una formazione d’emergenza a causa di alcuni indisponibili, tra cui il portiere malandrino che ha dato forfait pochi minuti prima della partita. Va in campo Busà e l’allenatore Giancarlo Betta è costretto a rivoluzionare la formazione per inserire degli juniores al posto di Malandrino. Anche i cambi sono stati condizionati da questo.

Il Vittoria gioca bene, ma è molto impreciso e quando attacca gli esperti difensore dell’Athletic Gioiosa riescono sempre a creare superiorità numerica e a chiudere i varchi con una difesa attenta. L’attacco del Vittoria, invece, se pur generoso, è apparso a volte disordinato: pochi passaggi di prima azzeccati e difficoltà a usare le fasce dove ha imperversato solo il bravo Isabelinha. Buoni gli esordi di Edoardo Tassi e Bebè Oliveira in difesa (sostituito nel secondo tempo). I nuovi innesti avranno il tempo di inserirsi nell’organico e di dare il loro apporto.

Si chiude con una breve conciliabolo tra la squadra e gli ultras che hanno chiesto maggiore impegno a chi indossa la maglia del Vittoria.

La classifica per ora piange con soli quattro punti: il Vittoria attende ancora il primo successo in campionato. Ha segnato un solo gol in quattro partite, ne ha subiti però solo due (uno solo su azione). Ma ha incontrato finora tutte le formazioni più quotate. Domenica arriva la capolista Messina e anche qui ci sarà da soffrire.

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