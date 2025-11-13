Il Vittoria ha un nuovo attaccante: è il serbo bosniaco Marko Maletić

Il Vittoria si rafforza. In attacco è arrivato il serbo bosniaco Marko Maletić, classe 1993.

Maletić è un centravanti di grande esperienza internazionale, dotato di un fisico imponente (1,96 m) e di un ottimo senso del gol. È un mancino naturale, ha militato in numerosi campionati europei e italiani, distinguendosi per la sua versatilità e capacità realizzativa.

In Italia ha giocato nella Nocerina (serie D), nel renate (serie C), nel Cjarlins Muzane, nel Nardò e nella Virtus Francavilla, nell’Acireale (serie D).

All’estero ha giocato in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia e Bosnia, in campionati di primo e secondo livello. Per la Bosnia – Erzegovina, sua nazione di origine pur essendo nato a Belgrado, ha vestito la maglia della nazionale Under 17, under 19 e under 21, per un totale di 26 presenze con 7 gol al suo attivo.

Il calciatore potrebbe esordire già sabato nell’anticipo di sabato contro la Polisportiva Gioiosa. Il calciatore è già arrivato a Vittoria e ha cominciato ad allenarsi con i compagni sotto la guida dell’allenatore Giovanni Campanella.

© Riproduzione riservata