Il Vittoria continua a vincere, il successo contro il Giarre porta la firma di Leggio, Bossa e Cocimano

Leggio, Bossa e Cocimano: tre gol per i giocatori del Vittoria che battono fuori casa il Giarre. Per i gialloblu è andato in gol l’ex Luka Ankovic, un giocatore che a Vittoria ha avuto poco la possibilità di farsi apprezzare e che ha lasciato la società nei giorni delle dimissioni di Giovanni campanella e dell’arrivo del nuovo allenatore Tonino Figliomeni.

Nel primo tempo ha aperto le marcature Lorenzo Leggio: il centrocampista vittoriese, che insieme a Giuseppe Sferrazza, aveva perso la maglia di titolare nelle prime settimane di campionato, quando la squadra era guidata da Campanella, ora sta giocando con maggiore regolarità e sta dimostrando in campo tutto il suo valore. È lui ad aprire le marcature e a dare al Vittoria, nel primo tempo, il momentaneo vantaggio. Si va al riposo con il vantaggio biancorosso, ma nella ripresa al 10’ l’attaccante Ankovic, che dopo aver lasciato Vittoria è andato ad indossare la maglia gialloblu, ha segnato il gol del temporaneo pareggio. Ankovic è un attaccante di classe, che purtroppo a Vittoria è arrivato in un momento non eccelso. Il Giarre cerca la vittoria e gioca con classe e determinazione, ma il Vittoria ha una marcia in più. Prima del triplice fischio prima Bossa, poi Cocimano nei minuti di recupero, confezionano un successo prezioso per il Vittoria, che consolida la sua classifica, posizionandosi nel lotto delle grandi di questo campionato. La squadra biancorossa, che probabilmente ha buttato alle ortiche il campionato in alcune gare purtroppo poco felici, ora è tra le protagoniste del campionato, produce un gioco superbo e può lottare, a buon diritto, nel lotto delle grandi. La cura di Tonino Figliomeni e del nuovo direttore sportivo Tino Longo ha impresso alla squadra una nuova personalità: alcuni giocatori sono andati via, altri ne sono arrivati. È cambiata la visione del gioco e sono tornati in squadra alcuni giocatori che invece erano stati accantonati nella gestione precedente.

Nell’ultima giornata del girone di andata il Vittoria affronterà in casa l’Avola. Gli avolesi hanno voglia di riconquistare la vetta, dopo la sconfitta odierna e la gara sarà carica di adrenalina. Se il Vittoria dovesse battere l’Avola, farebbe un favore ai cugini del Modica che potrebbero approfittarne per prendere il largo. Se dovesse subire una sconfitta, l’avola potrebbe continuare a sperare in una risalita.

Il Vittoria ha ancora l’infermeria piena. Sono infortunati Catanzaro, Maletic, Purità e l’attaccante Cacciola, che comunque oggi è andato in panchina.

Dopo la prossima domenica, il campionato si ferma per due settimane. Si torna in campo il 4 gennaio dopo la pausa delle festività di Natale e Capodanno.

