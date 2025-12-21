Il Vittoria batte l’Avola: il 2026 si chiude con un successo pesante

Il Vittoria vince e convince. Fa sua la gara contro il Real Avola e continua la sua marcia nel campionato di Eccellenza. La distanza dalla vetta, dove si è piazzato il Modica che continua a macinare gioco e risultati rimane invariata, ma il Vittoria si è avvicinato alle altre squadre, Real Avola e Messana, che lo precedono.

Per il Real avola, le ultime due giornate rischiano di compromettere definitivamente il campionato. Una settimana fa la squadra è stata sconfitta dal Niscemi, protagonista di una agra maiuscola. La squadra rossoblu era decisa a risalire la china, ma la possibilità di tenere oil passo del Modica passava proprio da Vittoria. L’ultima giornata del girone di andata metteva di fronte due delle squadre più forti del campionato. E a fine stagione, nella trentesima giornata, sarà il Vittoria a dover rendere visita all’Avola. Entrambe le squadre avevano l’esigenza di vincere per reggere il passo della prima della classe. Ha vinto il Vittoria, che ha premuto con più decisione, ha avuto numerose occasioni da gol, ha giocato un bel calcio e ha divertito il pubblico.

Il Vittoria è andato in vantaggio al 32′ con Lorenzo Leggio, uno dei giocatori che aveva fatto tanta panchina nella prima parte del campionato. Da quando è tornato titolare, fa sentire la sua presenza a suon di gol. Tre minuti dopo, l’Avola risponde con il gol dell’ex, Flavio Dos Santos, il centravanti mascherato che lo scorso anno fu protagonista a Vittoria e che ha lasciato un bel ricordo tra i tifosi. Si va al riposo sul risultato di parità. Nel secondo tempo, a dieci minuti dal temine, la partita sui sblocca grazie a un calcio di rigore concesso al Vittoria per fallo da ultimo uomo e realizzato da Cocimano. È il gol che vale la partita e che permette al Vittoria di salire a quota 31, mantenendo invariata la distanza dalla vetta, dove si trova il Modica a quota 40. Ma da quando si è insediato il nuovo allenatore Tonino Figliomeni, il Vittoria, ha saputo tenere gli stessi ritmi del Modica, che quest’anno sembra avere una marcia in più, mentre le altre due squadre del lotto di testa Avola a quota 34 e Messana a quota 33, hanno perso qualche punto.

Il Vittoria può recriminare per i punti persi tra fine ottobre e gli inizi di novembre che hanno forse compromesso definitivamente la possibilità di vincere il campionato. Oggi i biancorossi appaiono capaci di tener testa al Modica, anche se finora negli scontri diretti, anche in Coppa Italia, il Modica ha fatto meglio. Il Vittoria attraversa un buon momento di forma e in questo momento non ha rivali nel girone B di Eccellenza. E affiderà ai play off la possibilità di conquistare un posto in serie D.

