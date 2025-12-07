Il Vittoria batte l’Atletico Catania con tripletta di Russotto. La maglia 50 consegnata a Sonia Marinelli

Il Vittoria vince per 4 – 0 contro l’Atletico Catania – Viagrande. Contro una delle squadre più quotate del campionato, i biancorossi sfoderano una gara di grande carattere e conquistano i tre punti con pieno merito. Grande protagonista della partita l’attaccante Andrea Russotto, autore di una tripletta. A completare la saga del gol ci ha pensato Cocimano.

Il Vittoria viaggia a sirene spiegate, con gli stessi ritmi delle due capolista, Modica e Avola, ma i punti persi per strada sono davvero tanti e oggi la squadra si trova a nove lunghezze dalla vetta. È uno svantaggio difficile da colmare e per il Vittoria, già prima della conclusione del girone di andata, le ambizioni sono ridimensionate e si lotterà per un posto nei play off, come già nella passata stagione.

La nuova guida tecnica affidata al calabrese Tonino Figliomeni sta dando i frutti sperati, mentre la squadra continua a mutare pelle, con nuovi giocatori che arrivano e altri che lasciano la società biancorossa. L’ultimo arrivato in casa biancorossa è l’attaccante Gabriele Mazza, acquisito a titolo temporaneo dalla Spal. Mazza ha giocato in serie D (8 gol e 45 presenze con la maglia di Sancataldese e Igea Virtus) e ha fatto parte del settore giovanile del Palermo, dove ha vinto un Campionato Primavera realizzando 13 reti. Oggi Mazza è partito dalla panchina. Dei nuovi arrivi hanno giocato il difensore Awuah e il centrocampista Catanzaro, mentre i due vittoriesi, Lorenzo Leggio e Giuseppe Sferrazza, quasi sempre destinati alla panchina dall’allenatore Giovanni Campanella, sono tornati titolari in squadra e hanno giocato molto bene.

La squadra però oggi ha dovuto fare a meno di alcuni infortunati: Cacciola, cappello, Maletic, Purità e Zappalà sono stati fermati da guai fisici. Chi li ha sostituiti in campo però non li ha fatti rimpiangere.

Per la cronaca, i gol, sono stati realizzati da Russotto e Cocimano nel primo tempo. Russotto ha segnato due volte e ha completato la sua tripletta personale con il gol segnato all’inizio della ripresa. La seconda metà della gara è andata via in scioltezza, con un risultato già acquisito.

All’inizio della partita, un premio e una targa sono stati consegnati a Sonia Marinelli, responsabile dell’amministrazione della società. A Sonia Marinelli è stata consegnata una maglia della squadra con il suo nome e il numero 50.

