Il Vittoria batte la Nebros e tiene il passo delle grandi. Cinquina del Mazzarrone in trasferta a Palazzolo

Apre le marcature Lorenzo Leggio. Raddoppia Cocimano su calcio di rigore e poco dopo l’attaccante firma la sua doppietta personale.

La partita del Vittoria contro la Nebros è tutta qui, nella fredda logica dei numeri. Numeri che – ancora una volta – testimoniano l’ottimo stato di salute della squadra allenata da Tonino GFigliomeni. Il Vittoria dimostra di essersi lasciato alle spalle la brutta battuta d’arresto e la sconfitta rimediata a Melilli domenica scorsa e riprende la sua corsa provando a tenere il passo del Modica, ormai inarrestabile in vetta alla classifica.

Con il successo contro l’Avola, il Modica ha fatto il vuoto alle sue spalle e ora ha 11 punti di vantaggio sulle seconde Avola e Messana, ieri anch’essa vittoriosa. Con il successo di oggi il Vittoria tiene il passo delle grandi. Il girone B del campionato di eccellenza sembra aver già dato i primi verdetti. Il Modica si avvia a vincere trionfalmente. Messana, Avola e Vittoria dovrebbero essere le squadre dei play off. Potrebbe aggiungersi l’Atletico Catania – Viagrande o la Leonzio. Ma con dodici gare ancora da giocare molte cose potrebbero ancora accadere. Dopo la terza giornata si registra ancora il momento positivo del Mazzarrone, che ha ceduto il suo migliore attaccante, ma continua a vincere e segue da presso Atletico e Leonzio. Tra le squadre di mezza classifica, è la vera forza e sorpresa di questo campionato In un piccolo comune di 4000 abitanti si fanno le cose bene e si cerca di non fare il passo più lungo della gamba. Ma questo Mazzarrone continua a vivere la sua favola.

