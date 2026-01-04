Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Il Vittoria batte il Rosmarino e vola al terzo posto. Quattro gol in una gara da incorniciare
04 Gen 2026 17:10
Il Vittoria a valanga sul Rosmarino. Segna quattro gol e liquida senza troppa fatica la gara casalinga contro la squadra messinese. Il Rosmarino ha provato a fare lo sgambetto ai biancorossi. Com’era accaduto nella prima giornata di campionato, la squadra del piccolo comune peloritano (poco più di 1000 abitanti distribuiti in 18 piccoli borghi e frazioni sulle sommità che dominano il litorale tirrenico) prova a mettere timore alla più quotata formazione biancorossa. Parte con piglio e decisione e cerca di superare la coriacea difesa dei padroni di casa.
All’andata lo sgambetto era riuscito in pieno perché il Rosmarino era riuscito a conquistare la vittoria. Anche stavolta la squadra ospite è scesa in campo con determinazione e già al 19’ era riuscito a passare in vantaggio con Maltese. Ma la reazione del Vittoria è stata immediata. Nell’arco di due minuti Lucarelli riesce ad andare a segno per ben due volte, mandando in visibilio i propri tifosi e strappando gli appalusi del pubblico. Ottima la stagione di questo giocatore, finora tra i protagonisti di questo campionato. Si va al riposo sul 2 -1, ma nella ripresa è ancora il Vittoria ha imporre il suo gioco e a dimostrare la sua superiorità a suon di gol. Segna ancora Cocimano e poi nei minuti finali il giovane attaccante Mazza, arrivato a Vittoria di recente e al primo gol con la maglia biancorossa.
Il Vittoria vince e convince. Nelle ultime settimane, con un filotto di successi consecutivi, è l’unica squadra capace di tenere il passo del Modica. Il Modica ha una marcia in più e lo ha dimostrato, ma il Vittoria non è da meno. Ha perso in autunno punti importanti, prima che la società decidesse di cambiare la guida tecnica della squadra, affidata ora all’allenatore calabrese Tonino Figliomeni. Da allora il Vittoria ha giocato benissimo e ha perso solo in Coppa Italia. I biancorossi possono recriminare per i punti importanti lasciati per strada a ottobre e novembre. Ma con la gara di oggi e il successo contro il Rosmarino agganciano la Messana al terzo posto in classifica. E il Vittoria che gioca e convince ha riconquistato l’affetto e l’entusiasmo dei suoi tifosi.
Intanto,m in settimana, la società ha annunciato il tesseramento di un altro giocatorie. In maglia binacorossa è arrivato l’attaccante “Biccio” Arcidiacono, un esterno offensivo di grande potenzialità e un calciatore di grande esperienza. Ha giocato in serie C e in Eccellenza, con le maglie di Monza, Foggia, Cosenza, Messina, Empoli, Arezzo e Sicula Leonzio, vincendo campionati e lasciando il segno laddove ha giocato. Il mercato di recupero del Vittoria è al completo. Probabilmente la squadra avrà ancora un rinforzo a centrocampo, reparto attualmente con meno uomini.
