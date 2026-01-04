Il Vittoria batte il Rosmarino e vola al terzo posto. Quattro gol in una gara da incorniciare

Il Vittoria a valanga sul Rosmarino. Segna quattro gol e liquida senza troppa fatica la gara casalinga contro la squadra messinese. Il Rosmarino ha provato a fare lo sgambetto ai biancorossi. Com’era accaduto nella prima giornata di campionato, la squadra del piccolo comune peloritano (poco più di 1000 abitanti distribuiti in 18 piccoli borghi e frazioni sulle sommità che dominano il litorale tirrenico) prova a mettere timore alla più quotata formazione biancorossa. Parte con piglio e decisione e cerca di superare la coriacea difesa dei padroni di casa.

All’andata lo sgambetto era riuscito in pieno perché il Rosmarino era riuscito a conquistare la vittoria. Anche stavolta la squadra ospite è scesa in campo con determinazione e già al 19’ era riuscito a passare in vantaggio con Maltese. Ma la reazione del Vittoria è stata immediata. Nell’arco di due minuti Lucarelli riesce ad andare a segno per ben due volte, mandando in visibilio i propri tifosi e strappando gli appalusi del pubblico. Ottima la stagione di questo giocatore, finora tra i protagonisti di questo campionato. Si va al riposo sul 2 -1, ma nella ripresa è ancora il Vittoria ha imporre il suo gioco e a dimostrare la sua superiorità a suon di gol. Segna ancora Cocimano e poi nei minuti finali il giovane attaccante Mazza, arrivato a Vittoria di recente e al primo gol con la maglia biancorossa.

Il Vittoria vince e convince. Nelle ultime settimane, con un filotto di successi consecutivi, è l’unica squadra capace di tenere il passo del Modica. Il Modica ha una marcia in più e lo ha dimostrato, ma il Vittoria non è da meno. Ha perso in autunno punti importanti, prima che la società decidesse di cambiare la guida tecnica della squadra, affidata ora all’allenatore calabrese Tonino Figliomeni. Da allora il Vittoria ha giocato benissimo e ha perso solo in Coppa Italia. I biancorossi possono recriminare per i punti importanti lasciati per strada a ottobre e novembre. Ma con la gara di oggi e il successo contro il Rosmarino agganciano la Messana al terzo posto in classifica. E il Vittoria che gioca e convince ha riconquistato l’affetto e l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Intanto,m in settimana, la società ha annunciato il tesseramento di un altro giocatorie. In maglia binacorossa è arrivato l’attaccante “Biccio” Arcidiacono, un esterno offensivo di grande potenzialità e un calciatore di grande esperienza. Ha giocato in serie C e in Eccellenza, con le maglie di Monza, Foggia, Cosenza, Messina, Empoli, Arezzo e Sicula Leonzio, vincendo campionati e lasciando il segno laddove ha giocato. Il mercato di recupero del Vittoria è al completo. Probabilmente la squadra avrà ancora un rinforzo a centrocampo, reparto attualmente con meno uomini.

