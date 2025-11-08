Il successo è d’obbligo: vietato sbagliare. In Vittoria in casa ancora contro l’Acquadolcese

Il Vittoria affronta domani in casa l’Acquadolcese. È il bis della partita di mercoledì scorso, giocata sul terreno dell’Acquadolcese. Nel turno infrasettimanale di Coppa Italia il Vittoria aveva vinto fuori casa per uno a zero con gol di Lorenzo Leggio.

Appena il tempo del rientro a casa e di una sgambatura per lo scarico della fatica di Coppa e i biancorossi sono pronti per una nuova sfida. Al “Gianni Cosimo” scenderà in campo ancora l’Acquadolecse, squadra che non ha una buona posizione in classifica, ma che già mercoledì scorso ha dimostrato di sapersi rendere pericolosa e di non meritare l’attuale situazione in classifica.

Per il Vittoria, sarà l’occasione del riscatto. La sconfitta di domenica scorsa nel derby contro il Modica brucia ancora, anche perché il Vittoria ha giocato bene, così come il Modica e il pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto. Ma nel calcio vince chi riesce a metterla dentro e i rossoblu hanno avuto il merito del gol che ha consentito loro di fare risultato pieno. Dopo la sconfitta nel derby, il Vittoria ha ora una distanza di quattro punti dalla vetta-. In più, il Modica ha vinto nell’anticipo di ieri a Messina e ora rischia di involarsi. Il Vittoria vuole continuare a tenere il passo e per questo la gara di domenica acquista un significato importante. In campo ci sarà il nuovo acquisto Andrea Russotto, che ha già esordito con la cassa biancorossa e che ha dimostrato di poter dare un apporto in più di esperienza che potrebbe risultare determinante in un campionato come questo. È un campionato molto competitivo, in cui più squadre hanno ambizioni di primato. E il Vittoria è tra questi.

