Il silenzio stampa dello Scicli calcio fino alla gara con il Priolo

All’indomani della sconfitta (3-1), non meritata, dello Scicli a Serradifalco arrivata nei minuti di recupero la dirigenza si ferma, riflette ed annuncia. Annuncia il silenzio stampa. Lo fa affidandosi alle parole del DG Peppe Puglisi. “Dobbiamo fare silenzio, lavorare ed uscire da questo momento tutti insieme. Più uniti che mai – afferma in un posto il dirigente cremisi con al suo fianco il vice presidente Angelo Massari – E’ forse il momento più delicato della nostra gestione ma, come già accaduto in passato, supereremo le difficoltà e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo salvezza che deve essere ben chiaro nella testa di tutti: dai calciatori ai dirigenti. Lo sport è sofferenza, sacrificio, voglia di lottare e, soprattutto, orgoglio. Noi dobbiamo dimostrare di averne per onorare la nostra maglia, la nostra città ed i nostri tifosi sempre presenti anche nelle trasferte più lontane e che ringraziamo per la loro vicinanza. Osserveremo da oggi il silenzio stampa fino alla gara casalinga contro il Priolo”.

E, quasi in contemporanea, la società dirama anche un post con il quale ringrazia la dirigenza del Serradifalco per l’accoglienza di ieri nello stadio “Antonio Alaimo” durante la partita valevole quale prima giornata di ritorno del campionato di Promozione girone D.

“L’USD CR Scicli ringrazia pubblicamente il presidente e tutta la dirigenza del Serradifalco per la splendida ospitalità ricevuta ieri pomeriggio nella bellissima struttura comunale. Il Presidente ha messo a disposizione della nostra dirigenza la stanza degli uffici societari ed i nostri dirigenti hanno potuto seguire la gara dal palco, dietro il vetro posto in alto dietro la porta – ha scritto la dirigenza sciclitana – per la prima volta il Serradifalco è stato inserito nel nostro girone e siamo stati onorati di aver conosciuto persone splendide, autentici uomini di sport. È davvero straordinario vedere come un paese così piccolo possa disporre di un impianto così curato e funzionale. Un esempio che ci auguriamo possa presto essere seguito anche dalla nostra amata Scicli. In bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Forza Serradifalco e Forza Scicli”.

