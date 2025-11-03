Il Santa Croce Calcio vince contro il Noto

Il Santa Croce ci prende ancora gusto e vince nuovamente in trasferta per 2-3, questa volta contro il Noto.

Ancora una prova sbalorditiva per i ragazzi allenati da mister Fabio Campanaro che hanno avuto il merito di saper gestire bene la gara, per poi dare la stoccata finale in pieno recupero.

Il Cigno con questi tre punti riesce a dare continuità ai risultati e si rilancia in classifica mantenendo la terza piazza della graduatoria alle spalle di Priolo e Akragas appaiate in testa alla classifica.

La cronaca.

La gara si è giocata sul neutro di Rosolini e mister Campanaro schierava i suoi uomini con un 4-4-2 inedito composto dalla quadriglia difensiva composta dalla coppia di centrali Wally e Golisano, con Spatola e Iapichino esterni.

A centrocampo capitan Valerio si piazzava davanti alla difesa insieme a Gabriele Alma, mentre i due giovani Tinnirello e Fiorilla agivano sulle fasce a servizio della coppia d’attacco composta da Basile e Yaya Drame.

Dopo una prima fase di studio era il Santa Croce al 29′ a rompere gli equilibri passando in vantaggio con Yaya Drame che raccoglieva un assist di Basile e di precisione scaraventava la palla in rete. I locali reagivano, ma la difesa biancazzurra teneva bene, così la prima frazione si chiudeva con il Santa Croce in vantaggio.

Nella ripresa la prima vera occasione era per il Cigno, ma questa volta Yaya Drame non era così preciso e sprecava l’ennesimo assist di Alessandro Basile.

Goal mangiato goal subito, così il Noto su azione di corner riusciva a raggiungere il pareggio con la rete di Gabrielli più bravo a saltare di testa.

Il Noto ci credeva e si riversava in avanti, ma al 32′ al Santa Croce veniva concordato un calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore locale per un fallo su Javadov. Capitan Valerio si prendeva la responsabilità di calciare il tiro e con un bolide insaccava in rete. La partita si incattiviva e finivano sul taccuino del direttore di gara diversi giocatori sia dell’una che dell’altra squadra. L’inerzia della partita continuava con un agonismo esasperato, così a quattro minuti dal novantesimo il Noto riusciva a ritrovare il pareggio con Susino al termine di una bella azione. I locali ci credevano e si riversavano in attacco alla ricerca della vittoria, mentre il direttore di gara indicava sei minuti di recupero.

Nell’ultimo minuto di over time da un’azione di corner per il Noto, i biancazzurri recuperavano palla e partivano con Basile in contropiede. L’attaccante del Cigno dopo aver saltato un difensore si presentava davanti al portiere locale e lo superava agevolmente.

La panchina biancazzurra si riversava in campo a correre verso Basile e nel frattempo l’arbitro decretava la fine delle ostilità.

Sabato in anticipo di campionato i biancazzurri saranno impegnati in casa contro la Sommatinese, ma mercoledì pomeriggio ci sarà prima da affrontare la gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia a Modica contro il Frigintini.

