Il ragusano Giuseppe Iacono eletto presidente della Federazione Agronomi Sicilia

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali delle nove province siciliane. Il nuovo organismo guiderà la Federazione per il quadriennio 2025–2029, in una fase cruciale per le politiche ambientali, agricole e forestali dell’Isola.

Alla presidenza è stato eletto Giuseppe Iacono, affiancato dalla vicepresidente Aurora Ursino e dal segretario–tesoriere Gaspare Lodato. Una squadra chiamata a rafforzare il ruolo strategico delle professioni agronomiche e forestali nel contesto regionale, sempre più centrale nelle sfide legate alla sostenibilità, alla tutela delle risorse naturali e all’innovazione del sistema agroforestale siciliano.

La Federazione regionale conferma la propria missione di rappresentanza e supporto tecnico-scientifico, puntando a essere interlocutore qualificato per le istituzioni, il mondo della ricerca e il tessuto produttivo. Le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali vengono riconosciute come fondamentali per l’elaborazione e l’attuazione di politiche efficaci in materia di sviluppo sostenibile, transizione ecologica e gestione del territorio.

Il nuovo Consiglio opererà in sinergia con enti pubblici e privati, promuovendo formazione, innovazione e qualità nella progettazione tecnica, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle sfide ambientali, climatiche ed economiche che interessano la Sicilia. Un impegno che guarda al futuro dell’agroforestazione regionale come leva di crescita, tutela del paesaggio e valorizzazione delle risorse naturali.

