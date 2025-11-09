Il Ragusa sconfitto dalla Vigor Lamezia: tre traverse non bastano a ribaltare il risultato

Il Ragusa sconfitto sul campo della Vigor Lamezia. Il risultato è pesante, addirittura 4 – 0, ma in campo si è vista una squadra vogliosa e determinata che nel primo tempo ha centrato tre traverse.

La fortuna, come si sa, non sempre aiuta gli audaci e nonostante la buona prestazione della squadra allenata da Gaetano Lucenti, il Ragusa torna dalla Calabria a mani vuote e continua a rimanere in penultima posizione in classifica e sarebbe ultimo considerato il fatto che il Messina ha iniziato il campionato con una pesante penalizzazione. Tre dei gol sono maturate su palle inattive, due calci di punizione e un rigore su cui più d’uno ha sollevato dubbi, ma questo non assolve il Ragusa, sicuramente poco attento in difesa in occasione dei calci piazzati.

Ma i segnali di risvegli ci sono: la squadra sta meglio e inizia a carburare. “Nonostante tutto la prestazione della squadra, al di là del risultato, è stata convincente – commenta Gaetano Lucenti sulla pagina social della squadra -. Sicuramente analizzeremo i gol presi per quanto riguarda l’attenzione sulle palle inattive, ma ho visto una crescita esponenziale sotto l’aspetto del palleggio e delle occasioni create”. L’allenatore ha scontato oggi l’ultimo giorno di una pesante squalifica e domenica prossima tornerà in panchina. “Domenica tornerò in panchina per dare una mano ai ragazzi perché, finalmente, la squalifica inflittami è finita. Da martedì si deve ripartire con lo stesso piglio con il quale abbiamo lavorato le ultime due settimane e pensare già alla prossima partita contro il Savoia. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, che ha portato in due partite fuori casa tre punti, sappiamo che settimanalmente dovremo giocarci le partite alla morte per fare risultati positivi e lo faremo”.

