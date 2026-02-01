Il Ragusa sconfitto dalla Nissa: si complica la strada verso la salvezza

Il Ragusa si ferma. Nella 22° giornata di campionato del campionato di serie D, la squadra azzurra è stata sconfitta di misura nel pomeriggio di oggi dalla Nissa. La gara si è disputata allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. È bastato solo un gol ai padroni di casa per battere il Ragusa e conquistare tre punti importanti per il proprio campionato. La rete che è valsa la vittoria della Nisa è stata realizzata al 24′ del primo tempo da Palermo: per il resto della gara il Ragusa ha provato a violare la porta dei padroni di casa, senza riuscirci.

È una sconfitta pesante per il Ragusa anche perché nel frattempo le altre squadre hanno conquistato punti importanti. Il Messina ha vinto e ha annullato la penalizzazione, il Castrum Favara ha vinto una buona gara e si rifà sotto in classifica.

Il Ragusa resta fermo a quota 21, in parità con il Messina e domenica prossima dovrà affrontare un altro scoglio importante, con la gara casalinga contro la Reggina, una delle formazioni più quotate del campionato.

La strada verso la salvezza è ancora lunga.

