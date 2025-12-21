Il Ragusa sconfitto a Palermo. La squadra è rinata, ma chiude l’andata al quartultimo posto

Una sconfitta può starci. Il Ragusa è stato battuto per 2 – 1 dall’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno imposto la legge del più forte: La squadra si trova attualmente al quarto posto, con 29 punti, alle spalle del trio di testa, composto da Savoia, Igea Virtus e Nissa che chiudono a quota 31.

La trasferta di Palermo era quasi proibitiva per il Ragusa, ma la squadra allenata da Gaetano Lucenti non ha demeritato e dimostrato di avere capacità, forza fisica e visione di gioco. I gol sono0 stati realizzati da Micoli e Bonfiglio per i palermitani, mentre il Ragusa è andato in gol con Rafele. Nella giornata in cui le altre squadre sono sconfitte o pareggiano, la classifica cambia poco o nulla. Il Ragusa quartultimo mantiene intatte le possibilità di tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Potrà farlo se saprà mantenere il gioco attuale, la capacità di credere nei propri mezzi. Mister Lucenti ha fatto quasi un miracolo e con una squadra assemblata in ritardo e che ha iniziato la preparazione solo a fine agosto, ha fatto passi da gigante. Ha perso punti importanti nelle prime giornate di campionato, ma il Ragusa, che sembrava la cenerentola del girone, ora si ritrova protagonista e capace di reggere il confronto con tutte le altre. Comunque sia, una stagione così sarà difficile da dimenticare.

Il campionato si ferma per la pausa natalizia e si torna in campo il 4 gennaio. Il Ragusa sarà ancora in trasferta a Enna. La squadra gialloverde ha una partita in meno perché oggi non si è disputata la gara contro il CastrumFavara a causa della nebbia. All’andata finì 1 – 1 per il Ragusa.

