Il Ragusa Pride è alle porte: la grande parata l’1 luglio a Marina. Il programma

Il Ragusa Pride 2023 è ormai alle porte e si svolgerà dal 29 giugno al 1° luglio a Ragusa e Marina di Ragusa, con la parata come evento principale. L’obiettivo del pride è promuovere l’accoglienza e combattere la discriminazione verso tutte le diversità e le unicità.

Il Ragusa Pride 2023 è organizzato da diverse associazioni, tra cui Agedo Ragusa, Arcigay Ragusa, Katastolè Prospettive e UAAR Ragusa. I testimonial di quest’anno saranno i “Papà per scelta”, una famiglia arcobaleno con un blog che racconta la loro quotidianità genitoriale. Saranno presenti durante tutto il Ragusa Pride.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dei Comuni di Ragusa, Scicli, Giarratana, Vittoria, Comiso, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) di Ragusa ha concesso il suo patrocinio, e la CGIL Ragusa è un partner del Ragusa Pride 2023.

RAGUSA PRIDE, TANTI EVENTI IN PROGRAMMA

Il programma delle tre giornate include incontri tematici al Centro Commerciale Culturale di Ragusa, con il tema “DI COSA C’È BISOGNO? SGUARDI VISIONARI IN MONDI REALI.” Ci saranno spazi di confronto, testimonianza e ascolto per dare voce a storie di vita non ordinarie, riflettere sul valore delle parole, della memoria e della conoscenza, e portare verità su processi di negazione, censura e manipolazione.

Il 30 giugno, ci sarà un party con buona musica al BAM, Parco Giovanni Paolo II di Ragusa (Villa Margherita).

Il 1° luglio si terrà la Parata a Marina di Ragusa, con raduno alle Panchine Rainbow in Via Porto Venere, seguita dalla partenza lungo il lungomare Andrea Doria e l’arrivo in Piazza Torre. Ci saranno interventi dal palco delle istituzioni, rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ e approfondimenti su temi politici e intersezionali. La serata continuerà con musica dal vivo della The Bad Romance Lady Gaga Tribute Band e un DJ set di Mattia Terranova.

Tutti gli eventi del Ragusa Pride sono ad ingresso libero, e sono previste traduzioni in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e accessibilità per sedie a rotelle.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

29 giugno – dalle 20 alle 22 – Centro Commerciale Culturale – via Matteotti 61, Ragusa

DI COSA C’È BISOGNO? SGUARDI VISIONARI IN MONDI REALI.

Visual art a cura di Giampiero Carta

– Note di verità. Vite oltre la musica.

Con il maestro Alessio Cappello. A cura di Valeria Vicari (Katastolè Prospettive)

– Laicità, fedi, autodeterminazione: compatibilità possibile?

Con Thesie Mueller – Pastora della Chiesa Evangelica Metodista di Scicli, Luana Gravina – Cristiani LGBT, Najla Hassen mediatrice interculturale. A cura di Massimo Maiurana (UAAR Ragusa)

30 giugno – dalle 20 alle 22 Centro Commerciale Culturale – via Matteotti 61, Ragusa

DI COSA C’È BISOGNO? SGUARDI VISIONARI IN MONDI REALI.

Visual art a cura di Giampiero Carta

– Famiglie vive

Con Christian De Florio e Carlo Tumino: “Papà per scelta”. A cura di Andrea Ragusa (Arcigay Ragusa)

Proiezione del cortometraggio: “Chiedimi se”, di Margherita Fiengo Pardi

– Le parole sono finestre

Con Graziella Priulla sociologa della comunicazione e della cultura. A cura di Elvira Adamo (Agedo Ragusa)

30 giugno – dalle 23 BAM – Parco Giovanni Paolo II, Ragusa

PRIDE PARTY – DJ SET Terra Matta

1° luglio – dalle 17,30 – Marina di Ragusa

· Ore 17,30 Via Porto Venere – Panchine Rainbow: raduno, musica e intrattenimento

· Ore 18,30 partenza della parata sul lungomare Andrea Doria

· Ore 20,30 arrivo in Piazza Torre – interventi dal palco per i saluti delle istituzioni, le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ e l’approfondimento di temi politici e intersezionali

· Ore 21,30 – musica dal vivo con The Bad Romance Lady Gaga Tribute Band

· Ore 22,30 – dj set Mattia Terranova