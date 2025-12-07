Il Ragusa conquista un pari prezioso a San Cataldo. L’allenatore Lucenti: “Giochiamo bene, ora serve una vittoria”

Finisce zero a zero il confronto tra Sancataldese e Ragusa. La squadra azzurra ha conquistato un punto importante contro una diretta avversaria nella lotta per la salvezza. Ora la squadra è al terzultimo posto, con 13 punti, davanti al Messina e al Paternò. Proprio il Messina, partito con una penalizzazione pesantissima, addirittura di 14 punti, ha vinto ieri un altro scontro diretto contro la Vigor Lamezia e per la prima volta lascia l’ultima posizione, scavalcando il Paternò, anche ieri sconfitto in casa dalla Reggina.

La giornata di ieri nel girone I della serie D ha consegnato anche un altro risultato importante: la vittoria della Nuova Igea Virtus che nello scontro al vertice ha sconfitto il Savoia, conquistando il primo posto e scavalcando proprio la squadra campana, che scivola al secondo posto.

Il Ragusa ha giocato bene, a viso aperto, ha avuto delle occasioni per andare in gol, ma gli attaccanti non hanno saputo approfittarne. Ma portare a casa un punto da un terreno difficile come quello di San Cataldo rappresenta un risultato importante. “Sapevamo di affrontare di una squadra che in casa ha fatto quasi sempre bene, una squadra che lotta, che ha dei giocatori importanti – ha detto l’allenatore Gaetano Lucenti nelle dichiarazioni rilasciate a fine partita in sala stampa – La mia squadra ha mostrato carattere, ha giocato a viso aperto, ha saputo lottare, ha creato qualche palla gol importante. Dobbiamo però essere più cinici sotto porta quando abbiamo la possibilità di fare gol”.

Il Ragusa ha inanellato la terza gara consecutiva senza subire gol. Segno che la squadra è cresciuta, che centrocampo e difesa fanno buona guardia per contenere gli attacchi degli avversari. Che anche oggi non sono mancati perchè la Sancataldese ha cercato di fare sua la partita casalinga. “In questo momento la squadra sta crescendo anche in fase di non possesso palla: abbiamo trovato un equilibrio che potrà portare ad avere altri risultati positivi. L’importante è lavorare come stiamo facendo e cercare di affrontare tutte le partite con lo spirito giusto, come abbiamo fatto nell’ultimo mese. Questo è un campionato difficile, ogni settimana ci sono dei risultati inattesi. Ora mi aspetto che la squadra cresca ancora, che dia più continuità al gioco e ai risultati. Spero che possa arrivare presto una vittoria, che ci dia la possibilità di scalare qualche posizione in classifica. Oggi ci prendiamo questo punto su un campo difficilissimo, dove non sarà facile per nessuno vincere e per il futuro mi attendo prestazioni ancora più importanti di quella che abbiamo fatto oggi. Nelle ultime sette gare abbiamo veramente giocato bene, anche a Lamezia dove abbiamo perso per una giornata storta. Penco che con questa squadra possiamo sperare di fare qualcosa in più”

