Il primo nido di tartarughe marine in Sicilia è lungo la costa ragusana: ecco dove

Nella spiaggia di Sampieri, la spiaggia del commissario Montalbano, il primo nido della stagione in tutta la Sicilia. E’ stato scoperto stamattina proprio nella giornata mondiale della biodiversità ed è il primo nido ufficiale della stagione 2025. Le prime avvisaglie ieri mattina nella spiaggia di Maganuco a Marina di Modica: lì l’operatore del WWF Pietro Lancetta aveva trovato delle tracce che portavano ad un “viaggio di perlustrazione” di una tartaruga marina. Al momento per la prima nidificazione una Caretta caretta ha scelto l’arenile sabbioso di Sampieri, pulito, incontaminato, un sito fregiato della Bandiera Blu. Il ritrovamento stamattina all’alba, durante il monitoraggio. A trovarlo l’operatrice Salva Caravello che ha chiamato i responsabili del progetto di salvaguardia di questa specie. Sul posto è intervenuta la biologa Oleana Prato, coordinatrice del Progetto tartarughe WWF sull’isola di Sicilia, il nido è stato poi messo in sicurezza dai volontari di zona. E da oggi è iniziato il lavoro di vigilanza per salvaguardare il sito.

I numeri della passata stagione, l’estate 2024.

“Nella stagione 2024 sono stati complessivamente 250 i nidi di tartaruga marina protetti dal WWF per un totale di circa 13.700 schiuse. Ben 173 nidi sono stati deposti in Sicilia, 50 in Calabria – spiega Oleana Prato – nel 2023 erano stati circa 200 i nidi scoperti. Oggi si è aperta ufficialmente la stagione delle deposizioni sulle coste italiane: saranno mesi di impegno costante sulle spiagge. Per identificare e difendere i siti di nidificazione il WWF è attivo con il progetto “Life Adapts”,un’iniziativa globale di conservazione incentrata su tre specie chiave: la tartaruga marina comune, la tartaruga verde e la foca monaca mediterranea. L’obiettivo centrale è sviluppare strategie di adattamento per proteggere i loro habitat cruciali, sia siti di riproduzione costieri che aree chiave di foraggiamento marino, dagli impatti del cambiamento climatico, con particolare attenzione all’innalzamento del livello del mare e al riscaldamento globale”.

