Tartarughe caretta-caretta. A Maganuco le prime tracce di una nidificazione. Si cercano volontari a tutela dei nidi

La scoperta stamattina nella spiaggia di Maganuco in territorio di Modica, la stessa che lo scorso anno ha ospitato più nidi di tartarughe caretta-caretta, una specie in estinzione. E’ stata fatta da Pietro Lancetta operatore del progetto tartarughe del WWF che opera di supporto ad Oleana Prato, la volontaria del WWF impegnata da anni nella salvaguardia di questa specie marina. E così la Sicilia torna protagonista e lo fa a pochi giorni dal 23 maggio, giornata internazionale delle tartarughe, quando la prima traccia è stata avvistata nel lungo arenile sabbioso di Maganuco al confine fra Marina di Modica e Pozzallo.

Ad annunciarne la scoperta la stessa Oleana Prato.

“La Sicilia torna alla carica – esordisce nell’attesa di una prolifera stagione Oleana Prato – dopo le prime nidificazione in Tunisia, Cipro, Libano, iniziano le escursioni italiane a partire dalle coste siciliane! Bentrovati! I volontari stanno cercando già da giorni tracce di escursioni in diverse parti della Sicilia. Le prime due tracce censite sono state ritrovate stamattina in Sicilia dall’operatore Pietro Lancetta nella spiaggia di Maganuco. È plausibile ritrovare a breve la prima nidificazione nazionale, ad aprire la stagione di nidificazione, proprio a ridosso della giornata internazionale delle tartarughe in programma venerdì 23 Maggio. Ora si cercano persone che possano aiutare i volontari a cercare e proteggere questi tesori delle spiagge. Chiediamo di contattarci per qualunque parte della Sicilia! Noi siamo sul campo come lo siamo stati la scorsa estate”.

© Riproduzione riservata