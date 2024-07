Venti nidi di caretta-caretta nel litorale ragusano. Oleana Prato ed il suo diario giornaliero

Le “monelle” sono le tartarughe caretta-caretta che tengono desti giorno e notte i volontari del WWF oltre che i cittadini comuni i quali (in tanti) hanno preso a cuore la riproduzione di questa specie in via di estinzione. Le chiama così la biologa Oleana Prato che sta tessendo giorno e notte il litorale orientale dell’isola tra censimenti di nidi e salvataggi di quelli a rischio per le mareggiate di questi giorni. I suoi racconti meritano di essere conservati per rileggerli quando la fase emergenziale della nidificazione si conclude.

Da manuale il racconto del salvataggio di oggi del nido a Punta Braccetto con Erica Battaglia che ha lanciato la segnalazione e che ha fotografato i luoghi.

“Dico io …se non si meritano l’appellativo di monelle veramente: mi trovavo ieri notte in quella spiaggia, a 85 km da casa, a traslocare il terzo nido della nottata perché colpito da mareggiata …e la monella pensa di deporre dopo che me ne vado per farmi rifare la strada – racconta Oleana Prato – meno male che stamattina Erica Battaglia ha notato le tracce e chiamato immediatamente la Capitaneria di porto di Pozzallo. Arrivata sul posto, un’ora e mezza dopo, il vento aveva cancellato tutto, fortunatamente le foto di Erica mi hanno permesso di trovare la camera e traslocare un nido da 116 uova, ancora in linea di mareggiata e sistemato vicino al “fratellino”. Ringrazio i bagnini del Migra di Punta Braccetto per avermi assistito durante tutte le fasi del trasloco”.

I numeri delle nidificazioni in Sicilia?

Nelle spiagge siciliane i nidi di tartarughe caretta-caretta sono complessivamente 68 di cui nelle spiagge di Ragusa ne sono stati censiti venti mentre in quelle di Siracusa se ne contano, sempre rigorosamente censiti, trentaquattro. A questi numeri di aggiungono i sette nidi censiti nelle spiagge di Lampedusa che portano a 75 il numero dei nidi siciliani che si contano ad oggi.

© Riproduzione riservata