Il prefetto Ignazio Portelli, sciclitano, nella nuova sede di Enna

Da Commissario dello Stato per la Regione Sicilia a Prefetto di Enna. Una provincia, quella ennese, in cui negli anni si sono succeduti, alla carica di Prefetto, dirigenti con esperienza e ruoli di Commissari di Stato. Di origini sciclitane, 66 anni, il Prefetto Ignazio Portelli gode di una vasta esperienza nell’amministrazione statale. E’ presidente, dal maggio del 2024 quando tutti i Prefetti d’Europa lo hanno eletto nell’assemblea di Smirne in Turchia, dell’associazione europea Aerte – Eastr alla quale aderiscono i prefetti di tutte le città europee. Sodalizio che ha la sede legale a Bruxelles e la sede operativa a Parigi. Proprio a Parigi il Prefetto Ignazio Portelli parteciperà come relatore, assieme al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il prossimo 18 dicembre all’assemblea di tutti i Prefetti di Francia alla quale la delegazione italiana, l’unica in Europa, è stata invitata. Nato a Palermo, Ignazio Portelli è originario di Scicli città che tiene nel cuore. La nomina è arrivata dal Consiglio dei Ministri, con provvedimento n. 151 dell’11 dicembre 2025. A svolgere il ruolo di Commissario di Stato per la Regione Sicilia, Portelli è arrivato dopo aver ricoperto il ruolo di Prefetto di Frosinone, sede in cui è stato destinato ora il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri. Nato l’11 dicembre 1959, Portelli vanta un eccellente percorso di studi: maturità scientifica con 60/60, laurea in giurisprudenza con tesi pubblicata, specializzazione in diritto regionale all’Università di Palermo con lode, e ulteriore specializzazione (1996) in Scienza e tecnica della legislazione presso l’I.S.L.E. Nell’anno accademico 2004–2005 ha inoltre conseguito il Master di II livello in Management pubblico all’Università di Perugia. Nella sede di Enna Ignazio Portelli subentra alla dottoressa Maria Carolina Ippolito, nominata Prefetto di Matera.

