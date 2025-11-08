Il portiere – goleador. Il Modica espugna il campo della Messana: ora è solo in vetta alla classifica

Il Modica ha espugnato il campo della Messana. E lo fa anche grazie al proprio portiere Romano che per l’occasione ha vestito i panni del goleador.

Nell’anticipo giocato questo pomeriggio la squadra allenata da Filippo Raciti è riuscita a fare risultato pieno contro una formazione che sul proprio terreno ha finora concesso poco o nulla e che del fattore campo ha fatto uno dei suoi punti di forza.

Il Modica aveva dimostrato fin dai primi minuti la sua caparbia volontà di portare a casa il risultato. Il gol realizzato al 4’ da Alioto aveva dato subito un dispiacere vai padroni di casa. Ma il Messana è squadra forte e coriacea e ha subito cercato la reazione. Sul finire del tempo, nei minuti di recupero, addirittura al 49’, la Messana trova il gol con Franchi, bravo ad approfittare di una indecisione della difesa rossoblu, che stava alleggerendo la sfera, nell’attesa del doppio fischio.

Dal pari al vantaggio della Messana è presto fatta. All’inizio del secondo tempo, segnano ancora i padroni di casa, con Le Mura bravo a raccogliere un pallone che sembrava inattivo e batte subito a rete. Dal vantaggio iniziale, il Modica si ritrova improvvisamente in svantaggio. Ed è qui che si vede la forza della reazione rossoblu, la forza di una squadra che non si ferma mai e che lotta su ogni pallone. Nonostante gli attacchi della Messana, ancora con Franchi e con Cannavò, il Modica trova il pareggio con una modalità che non ti aspetti. L’arbitro assegna un calcio di punizione dal limite e sulla sfera si presenta il portiere Romano. Nessuno se lo aspetta ma il numero uno rossoblu batte direttamente a rete e trafigge il portiere Ferrara. La gara, a questo punto, è di nuovo in parità.

Al 24’ ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, Valenca serve Mollica che di testa deposita in rete.

Il risultato non cambia più e in virtù del successo di oggi, il Modica sale in testa alla classifica, lasciando alle sue spalle proprio la Messana. Tre giorni fa il Modica aveva ottenuto in Coppa Italia un pareggio importante. Il successo di oggi potrebbe dare una svolta al campionato e delinea comunque i nuovi equilibri in campionato. Il Modica viaggia a sirene spiegate e anche quest’anno, dopo aver fallito l’obiettivo per un soffio nelle stagioni precedenti, punta a vincere il campionato e a conquistare la promozione in serie D, che i tifosi attendono da tanto tempo.

