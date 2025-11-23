Il nuovo corso di Tonino Figliomeni: il Vittoria vince e convince

Lucarelli e Russotto nel primo tempo; ancora Lucarelli nel secondo tempo. Con tre gol il Vittoria liquida senza troppi patemi la gara casalinga contro il Palazzolo.

È la prima partita del nuovo tecnico Antonio Figliomeni, il tecnico calabrese tesserato a metà settimana con il compito di raccogliere il testimone dal catanese Giovanni Campanella.

Nell’arco di pochi giorni la guida tecnico del Vittoria e l’intero staff sono stati completamente rivoluzionati. Sono arrivati Tonino Flgliomeni e il secondo Angelo Sciuto. L’esperto Tino Longo sarà il direttore sportivo. L’arrivo di Longo era stato annunciato in estate, ma aveva subito rinunciato. Ora torna a Vittoria con il compito di ricostruire un assetto sportivo sfilacciato, dove inevitabili tensioni nello spogliatoio si erano riverberati in campo con alcuni risultati positivi.

I tifosi sono tornati allo stadio (mercoledì scorso in Coppa Italia avevano disertato la curva “Turi Ottone”. Non c’era il pubblico delle grandi occasioni, ma comunque una presenza forte di supporter quali raramente capita di vedere in queste categorie negli altri campi siciliani.

Con la guida di Fiigliomeni – complici anche alcune assenze per infortunio e squalifiche – si sono rivisti in campo Lorenzo Leggio e il capitano Sferrazza. Buona la prova in campo per entrambi.

Ma tutta la squadra si è espressa a buoni livelli e ha mostrato tutta la voglia di lasciarsi alle spalle questo periodo difficile. La squadra ha costruito gioco e ha avuto numerose nitide occasioni da gol.

Ora il Vittoria è al 5° posto, ma a nove punti dalla vetta: una distanza che non è incolmabile ma che dà comunque la misura di un campionato ormai compromesso.

Domenica prossima la squadra gioca a Mazzarrone, in un quasi derby con due tifoserie amiche. Saranno molti i tifosi vittoriesi a seguire la squadra sul campo del Mazzarrone che, a sua volta, costituisce una delle sorprese belle di questo campionato per l’ottima posizione di metà classifica, appena alle spalle del Vittoria.

