Il nuovo corso del Ragusa: tesserato il centrocampista D’Innocenzo. Domenica seconda trasferta

La rinascita del Ragusa. La squadra di Gaetano Lucenti ha vinto domenica scorsa la sua prima partita di campionato. Sul terreno della Vibonese un solo gol è bastato a portare a casa i tre punti.

Domenica prossima giocherà ancora la seconda partita consecutiva fuori casa, sul terreno della Vigor Lamezia, reduce a sua volta da un buon pari esterno sul terreno della Castrum Favara. Per il Ragusa un’altra prova del nove: la società dovrà dimostrare se questo primo successo stagionale può rappresentare una svolta e se la squadra sarà ora capace di dare continuità ai risultati.

Nonostante il successo, il Ragusa rimane al penultimo posto, con soli sette punti. E sarebbe ultimo se in coda alla classifica non si trovasse quel Messina che ha purtroppo iniziato il campionato con 14 punti di penalizzazione. Se così non fosse il Messina si troverebbe nei quartieri alti della classifica, a ridosso delle prime.

Per cercare di risalire la china il Ragusa sta cercando di rafforzare e completare la rosa. Ieri ha firmato il giovane centrocampista Francesco D’Innocenzo, D’Innocenzo, 21 anni, nato a San Benedetto del Tronto, ha giocato nel Chieti, nel Team Altamura, nel Pescare under 17, nella Civitanovese, nella Vis Pesaro, per un totale di 76 presenze. È un giocatore poliedrico, capace di giocare anche come ala destra o ala sinistra, esterno di destra o mediano. È considerato un giocatore versatile e promettente. D’Innocenzo potrebbe esordire già nella gara di domenica prossima.

