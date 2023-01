Il modicano Adriano Rizza confermato alla guida della Flc Cgil Sicilia: impegno edilizia scolastica

Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, è stato confermato alla guida dell’organizzazione sindacale all’unanimità dall’assemblea dei delegati del V Congresso regionale che si è concluso a Isola delle Femmine (Palermo). Rizza, che ha guidato l’organizzazione sindacale per un mandato, ha espresso la sua intenzione di continuare a portare avanti le battaglie care alla Flc Cgil Sicilia, tra cui il tempo pieno, l’edilizia scolastica e il riconoscimento della dignità del ruolo degli insegnanti, del personale Ata, dei ricercatori e dei formatori.

La Sicilia, in particolare, è ancora indietro rispetto alle altre regioni italiane per quanto riguarda l’istruzione a tempo pieno, con solo il 7% dei bambini che hanno questa opportunità. Rizza ha ringraziato i delegati per la fiducia che gli hanno concesso e ha dichiarato che insieme faranno la loro parte per promuovere la crescita dei settori della conoscenza come fattore di sviluppo per l’intero paese.