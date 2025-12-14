Il Modica vola: batte fuori casa il Palazzolo ed è solo in vetta. Un ruolino di marcia straordinario

Il Modica ora vola. Basta un autogol alla squadra rossoblu per battere fuori casa il Palazzolo e continuare il suo straordinario ruolino di marcia. Accade grazie a un calcio di punizione di Valenca deviata in rete da uno dei difensori gialloverdi. la gara vè stata difficile, ben giocata da entrambe le squadre, che hanno avuto più d’una occasione per andare in gol.

Nella giornata in cui l’Avola si ferma, battuta in casa per uno a zero dal Niscemi , la squadra della Contea rimane da sola in vetta alla classifica. Grande entusiasmo a Modica e grande entusiasmo tra i tanti tifosi che hanno seguito la squadra a Palazzolo e che hanno applaudito a lungo i propri beniamini dagli spalti dllo stadio Scrofani – Salustro, anche a fine della gara, quando i giocatori sono andati a raccogliere l’omaggio dei propri tifosi.

Il Modica ha un ruolino di marcia straordinario: dodici successi, una sola sconfitta e un pareggio. Dopo qualche passo falso iniziale, il Modica a continuato a vincere sempre e ora i tifosi cominciano a sperare che questo sia l’anno giusto per conquistare quella promozione in serie D, che negli ultimi anni è sempre apparsa a portata di mano, ma che è sfuggita d’un soffio nell’ultima gara di Coppa Italia.

Il Modica ora ha 37 punti, l’Avola segue a 34. Le inseguitrici sono distanziate, la Messana ha 30 punti, il Vittoria 28. Le due formazioni attraversano anch’esse un buon momento di forma e stanno ottenendo ottimi risultati, ma la distanza dalla vetta è importante e dovrebbe servire un miracolo per sperare di conquistare le prime posizioni. Anche la zona play off in Eccellenza continua a delinearsi anche se c’è ancora un’ultima giornata del girone di andata e un intero girone di ritorno da giocare.

Domenica prossima il Modica chiuderà in casa contro il Mazzarrone, in una gara che è quasi un derby. Dopo la pausa di Natale e Capodanno, si torna in campo il 3 e 4 gennaio e il Modica sarà ancora tra le mura amiche per affrontare l’Atletico Catania

