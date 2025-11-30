Il Modica vince e convince: la striscia di nove successi consecutivi. Rossoblu in vetta alla classifica

Il Modica vive un momento magico. Nelle ultime nove partite ha sempre vinto e quattro volte ha vinto in trasferta. I numeri dicono la forza di una squadra che nel campionato di eccellenza sta dimostrando di poter giocare un ruolo da protagonista assoluta. L’ultima vittoria è quella ottenuta questo pomeriggio sul terreno dell’Acquadolcese.

Il Modica non si nasconde e per il quarto anno di fila vuole provare a conquistare la promozione. Che quest’anno sembra essere veramente a portata di mano e nelle potenzialità della formazione bene allestita durante i mesi estivi e affidata alla guida tecnica di Filippo Raciti.

Il Modica trova quest’anno un unico ostacolo. L’Avola, che anche quest’anno, come già nella passata stagione, gioca un ruolo da protagonista. Le due squadre hanno vinto entrambe (l’Avola ha superato per due a zero il Melilli) e continuare a guidare a braccetto la classifica del girone B di Eccellenza.

Ma nel girone B vincono tutte le squadre di testa : la Messana vince a Palazzolo in rimonta. L’Atletico Catania è l0unica squadra a rallentare la sua corsa con il pari contro il Niscemi. E ha vinto anche il Vittoria nel quasi derby contro il Mazzarrone per due a uno.

Questo pomeriggio i rossoblu (per l’occasione in completa tenuta bianca) hanno vinto in trasferta sul campo del San Fratello Acquadolcese, con un risultato rotondo, tre a zero, e i gol portano la firma di Belluso, Bonanno e Federico.

Con i risultati delle ultime due giornate, la classifica si allunga. Modica e Avola, a quota 31, fanno il vuoto alle loro spalle. La Messana ha 26 punti, con cinque di distacco, l’Atletico Catania – Viagrande ne ha 24. Il Vittoria, cui la cura del nuovo tecnico Tonino Figliomeni sta facendo bene, ha 22 punti.

