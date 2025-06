Il Modica dilaga: vince per 6 – 0 contro Elettra Marconia e conquista la finale play off

Il Modica dilaga nel match contro l’Elettra Marconia e conquista la finale nazionale degli spareggi play off. La squadra allenata da Pasquale Ferrara ha vinto per 6 – 0, surclassando di fatto la squadra lucana battuta già all’andata sul campo di Pisticci per due a zero.

Nella finalissima nazionale, il Moldica affronterà ora il Real Normanna di Aversa. Sui gioca in due turni, con partita di andata e ritorno, l’8 de il 15 giugno. La vincitrice conquisterà la promozione in serie D.

Ma veniamo alla gara di oggi. Il Modica impone subito la legge del più forte. Nel primo tempo segna Ydoyaga su assist di Arquin e raddoppia pochi minuti dopo con un tiro da posizione defilata che sorprende il portiere ospite. Si va negli spogliatoi con il risultato di 2 – 0 e con la qualificazione già in tasca. Il Modica infatti aveva vinto anche all’andata sul terreno di Pisticci per due a zero.

Nella ripresa è ancora Modica. I tigrotti segnano altre quattro volte, surclassando gli avversari con un risultato persino più rotondo di quello che ha consentito ieri al Paris Saint Germain di battere l’Inter. Segnano ancora Kondilà, Ydoyaga (autore di una tripletta personale), Cacciola e Francofonte.

Sugli spalti si scatena l’entusiasmo e i cori per le strade. Il Modica è in finale.

Era accaduto anche lo scorso anno, quando venne battuto proprio nell’ultima partita. Ora potrà riprovarci, con una gara che si disputerà su doppio turno

Come detto, il Modica affronterà il Real Normanna di Aversa squadra che nel 2021 è stata guidata dal principe di Casa Savoia Emanuele Filiberto: un avversario robusto e coriaceo. Ma il Modica vuole continuare a sognare. Ormai è a un passo dal traguardo finale.

