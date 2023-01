Il Modica con 3 goal torna in seconda posizione

bravo a convertire dalla linea dei 16 metri, un passaggio di Butera, piazzando la palla, di destro e imparabilmente, alla sinistra del portiere della Nebros. Infine, il terzo gol, quello di Mauricio Aquino, il suo primo in rossoblù, con un colpo di testa -specialità del centrale argentino- su angolo battuto da Mincica, dalla destra della porta neroverde. In mezzo, sull’1-0 per il Modica, l’altro elemento chiave della partita: il rigore per la Nebros, che ha incocciato la traversa su tiro dell’ex rossoblù, Gatto e che ha segnato la ‘bandiera bianca’ dei peloritani. Alla fine, è stato un netto 3-0 che permette al Modica di non perdere contatto dalla capolista Igea che ha vinto a Milazzo, di guadagnare due punti sul Siracusa, fermato al ‘De Simone’ sul 2-2 dal Santa Croce -prossima avversaria del Modica, sabato 28, al Kennedy- e di guadagnarne 3 sul Taormina, ribaltato nel finale a Lentini, 4-3, dopo essere stato in vantaggio per 3-1.