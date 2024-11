Il Modica Calcio torna sconfitto da Milazzo

Finale amaro per il Modica Calcio che subisce il 2-1 all’ultimo istante di partita e chiude la trasferta restando al secondo posto in classifica a pari punti con il Vittoria.

Prima frazione che inizia all’insegna dello studio, alla ricerca degli spazi utili per punire gli avversari senza rischiare di subire gol pesanti in una sfida così delicata. Al 18’ la prima vera occasione per i padroni di casa che lanciano La Spada a tu per tu con l’estremo difensore avversario, il recupero di Rossi è provvidenziale per evitare il primo gol della gara. Al 24’ arriva il vantaggio modicano con una perla di Maimone, il centrocampista stoppa un campanile, sposta il pallone e lascia andare un missile terra area che finisce preciso sotto il sette. Al 31’ ancora Modica in avanti con Maimone che manda in porta Idoyaga, l’attaccante di sinistro incrocia ma sfiora il palo e non trova la gioia del gol. Al 35’ arriva il gol del pareggio casalingo con La Spada che, solo, di testa mette in rete l’1-1 finale.

Nella ripresa Modica che entra più deciso e al 8’ va vicino al gol con una punizione di Maimone che non gira abbastanza per entrare al secondo palo. Al quarto d’ora ospiti in controllo della partita senza riuscire a incidere veramente. Milazzo che mette fuori la testa dalla propria area al 21’ ma subito pericoloso, con Pontet fuori dai pali è Mallia di testa a salvare il pallone sulla linea di porta. Ci prova ancora il Modica al 34’ con Arquin che incorna di testa su cross di Maimone, il suo pallone però è troppo lento e facile da parare per Piccioni. Partita che continua con poche emozioni e molti lanci lunghi, quando sembra destinata al pareggio è Franchina a far vincere i propri uomini con un batti e ribatti in area che trova il difensore pronto a metterla dentro e regalare la vittoria ai suoi.

MILAZZO – MODICA CALCIO 2-1

Milazzo: Piccioni, Salvo (48’ st Locantro), Franchina, Foti, Dama (39’ st Ozawie), Cassaro, Bucolo, Gatto, Diallo (33’ st Ferrè), La Spada (50’ st Presti), Corso (28’ st Scolaro). Panchina: Morabito, Iannello, Ozawje, Presti, Salamone, Kari, Locantro, Ferrè, Scolaro. Allenatore: Angelo Bognanni

Modica Calcio: Pontet, Mollica, Mallia, Cacciola, Cappello (35’ st Success), Incatasciato, Maimone, Palmisano (12’ pt Rossi), Arquin, Idoyaga (24’ st Aldair), Vitelli (39’ st Messina). Panchina: La Licata, Messina, Aldair, Rallo, Success, Kondila, Triolo, Susino, Rossi. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 24’ pt Maimone (Mo), 35’ pt La Spada (Mi), 50’ st Franchina (Mi)

Ammoniti: Idoyaga, Arquin, Rossi, Incatasciato (Mo)



