Il Modica cala il tris contro l’Enna, il successo ridà le ali ai rossoblu

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Il Modica cala il tris e batte con pieno merito l’Enna. Nella gara disputata al “Pietro Scollo” di Modica i rossoblu sono riusciti a lasciarsi alle spalle le difficoltà recenti e la sconfitta forse immeritata contro il Siracusa.

I padroni di casa passano in vantaggio grazie a un autogol, poi vanno a segno Hulidov e Pierce nella ripresa.

Il risultato non è mai stato in discussione, il Modica ha dimostrato di essere una buona squadra e di poter dare il meglio tra le mura amiche e con il sostegno dei propri tifosi.

L’Enna, a dispetto delle difficoltà societarie, ha dimostrato di essere una buona squadra e ha onorato il campo, giocando con grande generosità. Ma il Modica aveva una marcia in più e in casa non si è lasciato sfuggire l’occasione.

Risultato importante per la classifica, dove si vede il Modica svettare a quota sette, dopo sei giornate di campionato.

E tutto questo nella giornata in cui la capolista Reggina, inaspettatamente è stata sconfitta dal Trapani che, con la nuova gestione di Giuseppe Misiti, ha dapprima battuto il Ragusa domenica scorsa e ora ha fermato e sconfitto la capolista Reggina, finora imbattuta. Decide anche stavolta, come sette giorni fa, il gol di Jallow. Il Trapani prova a dare una svolta al proprio campionato, anche se la squadra resta fortemente condizionata dalla penalizzazione di sette punti. Ma con la sconfitta della Reggina il campionato si riapre.

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